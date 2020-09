Bologna-Entella, Mihajlovic: “Possiamo fare meglio ma saremo pronti per il Milan” (Di sabato 12 settembre 2020) “L’obiettivo di queste partite non è il risultato ma cercare di mettere a posto la squadra. So che possiamo fare comunque meglio ma mancano 8 giorni a Milano e arriveremo pronti“. Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic dopo il pari a reti inviolate nell’amichevole contro l’Entella. “In ritiro ragazzi e staff hanno lavorato benissimo, ora andiamo avanti migliorando quegli aspetti che ancora non vanno bene. Mi fa piacere che in queste due amichevoli non si sia preso gol – ha aggiunto il tecnico rossoblù ai microfoni di Sky – questo rientra fra i nostri obiettivi stagionali“. E sul mercato: “In attacco ci manca una prima punta, speriamo di riuscire a prendere un ragazzo di prospettiva e motivato, ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) “L’obiettivo di queste partite non è il risultato ma cercare di mettere a posto la squadra. So che possiamocomunquema mancano 8 giorni a Milano e arriveremo“. Lo ha dichiarato il tecnico delSinisadopo il pari a reti inviolate nell’amichevole contro l’. “In ritiro ragazzi e staff hanno lavorato benissimo, ora andiamo avanti migliorando quegli aspetti che ancora non vanno bene. Mi fa piacere che in queste due amichevoli non si sia preso gol – ha aggiunto il tecnico rossoblù ai microfoni di Sky – questo rientra fra i nostri obiettivi stagionali“. E sul mercato: “In attacco ci manca una prima punta, speriamo di riuscire a prendere un ragazzo di prospettiva e motivato, ...

Ultima amichevole precampionato per il Bologna che al Centro Sportivo Nicolò Galli di Casteldebole ha affrontato la Virtus Entella guidata da Bruno Tedino, squadra che milita in serie B. I rossoblù, c ...

