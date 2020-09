Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali aggiornati al 12 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: si registrano 1.501 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 1.501 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 286.297 casi accertati da inizio epidemia. Nella giornata odierna ci sono state 6 vittime si registrano 759 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 92.706 tamponi. Si rilevano, inoltre, +7 unità in terapia intensiva e +102 ricoveri in strutture ospedaliere. I dati della Lombardia Oggi i nuovi casi di Covid in Lombardia sono +269 con 16.493 tamponi effettuati ... Leggi su zon (Di sabato 12 settembre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: si registrano 1.501 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Dai, risultano 1.501 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 286.297 casi accertati da inizio epidemia. Nella giornata odierna ci sono state 6 vittime si registrano 759 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 92.706 tamponi. Si rilevano, inoltre, +7 unità in terapia intensiva e +102 ricoveri in strutture ospedaliere. Idella Lombardia Oggi i nuovi casi di Covid in Lombardia sono +269 con 16.493 tamponi effettuati ...

