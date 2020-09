Bollettino Coronavirus del 12 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 12è +0,52% (ieri +0,57%) con 286.297 contagiati totali, 213.191 dimissioni/guarigioni (+759) e 35.603 deceduti (+6); 37.503 infezioni in corso (+736). Elaborati 92.706 tamponi (ieri 98.880) con 1.501 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,61% (ieri 1,63%). Attualmente ricoverati con sintomi 1.951 (+102); terapie intensive +7 (182). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 269; Lazio 155; Veneto 138; Emilia Romagna 138; Toscana 138; Liguria 112; Campania 103; Piemonte 93; Puglia 76; Sardegna 51; Sicilia 44; Friuli 39; Umbria 33; Provincia autonoma di Bolzano 25. In Lombardia curva +0,26% (ieri +0,25%) con 16.493 tamponi (ieri 17.986) e 269 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,63% (ieri 1,42%); 103.074 contagiati totali; ricoverati +5 (251); terapie intensive stabili (27); 0 decessi (16.896). Prosegue ...