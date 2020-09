Bollettino coronavirus 12 settembre, tornano a calare le nuove diagnosi (Di sabato 12 settembre 2020) Pubblicato il Bollettino sull’epidemia di coronavirus aggiornato al 12 settembre: le nuove diagnosi sono 1.501. Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Bollettino sull’epidemia di coronavirus con i dati aggiornati al 12 settembre. Le nuove diagnosi in 24 ore sono 1.501, 96 in meno rispetto alle 1.597 di ieri. I nuovi casi quindi tornano a scendere. I nuovi decessi purtroppo sono ancora 6, mentre i guariti sono 759. Salgono ancora i ricoveri, che ora sono 2.133: di questi 182 si trovano in un reparto di rianimazione o terapia intensiva. Rispetto alle 37.503 persone attualmente positive, i ricoveri in ospedale sono il 5.69%. I tamponi fatti in 24 ore sono 92.706 e le ... Leggi su bloglive (Di sabato 12 settembre 2020) Pubblicato ilsull’epidemia diaggiornato al 12: lesono 1.501. Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovosull’epidemia dicon i dati aggiornati al 12. Lein 24 ore sono 1.501, 96 in meno rispetto alle 1.597 di ieri. I nuovi casi quindia scendere. I nuovi decessi purtroppo sono ancora 6, mentre i guariti sono 759. Salgono ancora i ricoveri, che ora sono 2.133: di questi 182 si trovano in un reparto di rianimazione o terapia intensiva. Rispetto alle 37.503 persone attualmente positive, i ricoveri in ospedale sono il 5.69%. I tamponi fatti in 24 ore sono 92.706 e le ...

