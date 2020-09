Bimba positiva all’asilo: tampone per gli amichetti e le maestre (Di sabato 12 settembre 2020) Pavia. Una Bimba è risultata positiva al Covid-19 in un asilo di Pavia. Subito sono scattati i protocolli di sicurezza: l’Asl locale ha provveduto a mettere in quarantena fiduciaria per 14 giorni l’intera classe frequentata dalla bambina. Bimba positiva all’asilo Si tratta in totale di 13 bambini di età compresa tra 4 e 5 anni … L'articolo Bimba positiva all’asilo: tampone per gli amichetti e le maestre Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 settembre 2020) Pavia. Unaè risultataal Covid-19 in un asilo di Pavia. Subito sono scattati i protocolli di sicurezza: l’Asl locale ha provveduto a mettere in quarantena fiduciaria per 14 giorni l’intera classe frequentata dalla bambina.all’asilo Si tratta in totale di 13 bambini di età compresa tra 4 e 5 anni … L'articoloall’asilo:per glie leTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

