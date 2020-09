Bimba di 4 anni positiva al coronavirus all'asilo. Pavia, è già incubo: le conseguenze (Di sabato 12 settembre 2020) Una bambina di 4 anni è risultata positiva al coronavirus e per questo motivo l'asilo che frequenta, l'8 marzo di Pavia, è stato sanificato. I suoi 13 piccoli compagni di 4 e 5 anni e la maestre della sua sezione sono stati mandati in quarantena, mentre il resto della scuola resterà aperto. Un nuovo caso di contagio a poche ore dall'apertura di elementari, medie e scuole superiori, lunedì 14 settembre. Proprio quello che la ministra Lucia Azzolina e i genitori italiani si augurano che non succeda, perché il rischio è quello di affrontare un anno a scolastico a singhiozzo, fatto di continui stop&go e giorni di isolamento (il governo studia una "quarantena breve", ridotta da 14 a 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Una bambina di 4; risultataale per questo motivo l'che frequenta, l'8 marzo di; stato sanificato. I suoi 13 piccoli compagni di 4 e 5e la maestre della sua sezione sono stati mandati in quarantena, mentre il resto della scuola resterà aperto. Un nuovo caso di contagio a poche ore dall'apertura di elementari, medie e scuole superiori, lunedì 14 settembre. Proprio quello che la ministra Lucia Azzolina e i genitori italiani si augurano che non succeda, perché il rischio; quello di affrontare un anno a scolastico a singhiozzo, fatto di continui stop&go e giorni di isolamento (il governo studia una "quarantena breve", ridotta da 14 a 10 ...

