(Di sabato 12 settembre 2020) Sisua maniera Marceloesordiente inLeague a 65 anni. El Loco, insuperabile personaggio nonché grande allenatore, cominciato con una signora prestazione. Perde 4-3 ad Anfield Road. Stava pareggiando fino all’87esimo quando la sua difesa ha provocato il secondo rigore di giornata e ha consentito a Salah di aprire lacon una tripletta. Il Leeds – neopromosso – non è più il maledetto United, non è più la squadra violenta e scorretta. Gioca eccome. Gioca senza isterismi, senza eccessi. Unefficace,ricerca della verticalità, senza indugiare nella famigerata costruzione da dietro, anzi.gioca in verticale. Gioca un ...

francGuerrieri : Il #Leeds di #Bielsa si presenta facendo 3 gol al #Liverpool. Poi, ne prende 4 e perde. Loco, come il suo allenator… - napolista : Bielsa si presenta alla Premier col suo calcio veloce e a-ideologico. Se avesse pure la difesa Il suo Leeds protag… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielsa presenta

Goal.com

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al ...