Berlusconi sta meglio | verrà dimesso dal San Raffaele tra lunedì e martedì

Arrivano buone notizie dal San Raffaele sullo stato di salute di Berlusconi: l'ex premier potrà essere dimesso ad inizio della prossima settimana. La notte tra il 3 ed il 4 settembre è giunta una notizia preoccupante. Silvio Berlusconi, infatti, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus.

Trentotto miserabili milioni di euro. Bagigi, per dirla in dialetto veneto, rispetto ai due miliardi di sprechi buttati nella costruzione del Mose a causa della «corruzione delle leggi, ossia l'aver a ...

