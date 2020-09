Berlino assolta | il Covid arrivato in Italia da Wuhan

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 12 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Per i ricercatori americani il focolaio tedesco non sarebbe stato la fonte dell’epidemia al Nord Non sarebbe stato l'ormai celebre imprenditore bavarese a portare inil nuovo coronavirus. L’«assoluzione» arriva da uno studio internazionale pubblicato su Science e guidato da ricercatori dell'University of Arizona, che ha ricostruito il modo in cui il virus ènegli Stati Uniti e in Europa, analizzando e comparando le sequenze dei virus circolanti e realizzando modelli matematici ad hoc. Ebbene, per quanto riguarda il nostro Paese, «contrariamente alle speculazioni, il focolaio tedesco non è stato la fonte dell'epidemia nel nordche si è diffusa in tutta Europa e alla fine a New York e nel resto degli Stati Uniti». «Si ...