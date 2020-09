Bere questa bevanda due volte al giorno potrebbe far salire la pressione

(Di sabato 12 settembre 2020) Una nuova ricerca, pubblicata dall’American Heart Association ha scoperto la correlazione trabevande e il rischio di aumento di ipertensione, ecco i dettagli. Lo studio ha spiegato che i soggetti affetti da diabete di tipo 2, che bevono tra le 8 e le 14 bevande alcoliche alla settimana hanno il 79% di probabilità in più di aumentare la loroalta, il 66% di probabilità in più di sviluppare ipertensione allo stadio 1 e il 62% in più di sviluppare ipertensione allo stadio 2. Dettagli sulla ricerca Per condurre lo studio, è stato analizzato un campione di 10.000 soggetti adulti affetti da diabete di tipo 2. Il 61% del campione era composto da uomini, e l’età media dei partecipanti era di 63 anni. Tutti affetti da diabete di tipo 2 da almeno 10 anni ...

