Berbatov | «Se Guardiola non vince la Premier o la Champions sarà la sua fine al City»

(Di sabato 12 settembre 2020) Dimitriha parlato dell’inizio dellaLeague focalizzandosi su Pepe Josè Mourinho Dimitriha parlato dell’inizio dellaLeague focalizzandosi su due allenatori in particolare: Josè Mourinho e Pep– «Sarà un anno impegnativo peral. Secondo me, se nonlao la, sarà ladella sua permanenza al club. Al contrario, se dovessere almeno uno dei due trofei potrebbe rimanere ancora a lungo». MOURINHO – «Mourinho quest’anno non ha scuse. Ricomincia dall’inizio alla pari ...

ItaSportPress : Berbatov: 'Se Guardiola non vince la Premier League o la Champions League sarà la sua fine al Manchester City' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Berbatov Guardiola

Come riporta AS, l’ex attaccante e ora opinionista per Betfair, ha parlato subito di Guardiola: “Sarà un anno impegnativo per Guardiola al City. Secondo me, se non vince la Champions o la Premier, sar ...TORINO – L’ex giocatore del Manchester United Dimitar Berbatov ha parlato intervistato dai microfoni di Betfair della Premier League che sta pre prendere il via. “Sarà un anno impegnativo per Guardiol ...