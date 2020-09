Berbatov: “Se Guardiola non vince la Premier League o la Champions League sarà la sua fine al Manchester City” (Di sabato 12 settembre 2020) Dimitar Berbatov non le manda certo a dire e parlando della Premier League, ormai arrivato al suo debutto per la stagione 2020-21, ha detto la sua soprattutto su Manchester City e Tottenham analizzando la situazoione di Mourinho e Pep Guardiola.Berbatov: il pensiero sulla Premier Leaguecaption id="attachment 1006937" align="alignnone" width="559" Guardiola, Getty Images/captionCome riporta AS, l'ex attaccante e ora opinionista per Betfair, ha parlato subito di Guardiola: "Sarà un anno impegnativo per Guardiola al City. Secondo me, se non vince la Champions o la Premier, sarà la fine della ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Dimitarnon le manda certo a dire e parlando della, ormai arrivato al suo debutto per la stagione 2020-21, ha detto la sua soprattutto suCity e Tottenham analizzando la situazoione di Mourinho e Pep: il pensiero sullacaption id="attachment 1006937" align="alignnone" width="559", Getty Images/captionCome riporta AS, l'ex attaccante e ora opinionista per Betfair, ha parlato subito di: "Sarà un anno impegnativo peral City. Secondo me, se nonlao la, sarà ladella ...

