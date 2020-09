Bayern Monaco, Coman pigliatutto: “Gol in finale di Champions il più importante della mia vita. Motivati per fare di nuovo il Triplete” (Di sabato 12 settembre 2020) Kingsley Coman torna a parlare di calcio giocato dopo le meritate vacanze a seguito del Triplete messo a segno nella stagione appena conclusa. L'attaccante del Bayern Monaco, intervistato da Sky Germania, ha commentato la sua rete che ha deciso la finale di Champions League ma si è detto anche pronto e motivato per provare a fare il bis di vittorie nella prossima stagione.Coman: "Motivati per fare il Triplete ancora una volta"caption id="attachment 1011341" align="alignnone" width="540" Coman (getty images)/caption"Il mio gol nella finale di Champions? Devo dire che è una sensazione bellissima. Quel gol è sicuramente il più importante ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Kingsleytorna a parlare di calcio giocato dopo le meritate vacanze a seguito del Triplete messo a segno nella stagione appena conclusa. L'attaccante del, intervistato da Sky Germania, ha commentato la sua rete che ha deciso ladiLeague ma si è detto anche pronto e motivato per provare ail bis di vittorie nella prossima stagione.: "peril Triplete ancora una volta"caption id="attachment 1011341" align="alignnone" width="540"(getty images)/caption"Il mio gol nelladi? Devo dire che è una sensazione bellissima. Quel gol è sicuramente il più...

