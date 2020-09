Battisti trasferito nel carcere calabrese di Rossano. Negato regime detentivo meno duro (Di sabato 12 settembre 2020) Cesare Battisti , ex terrorista dei Pac condannato all'ergastolo per 4 omicidi e altri gravi reati, sarà trasferito prossimamente dal carcere sardo di Oristano a quello calabrese di Rossano , dove ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Cesare, ex terrorista dei Pac condannato all'ergastolo per 4 omicidi e altri gravi reati, saràprossimamente dalsardo di Oristano a quellodi, dove ...

