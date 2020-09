Baronissi | inaugurato il nuovo parco giochi ‘Topolino’ | la soddisfazione del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNasce una nuova area, il bellissimo “Topolino” all’interno del “Melissa Bassi” a Sava. Ilspazio – disegnato a misura di bambino fino a 14 anni – è statodalGianfranco Valiante: attrazioni in legno, scivoli, altalene, giostrine per disabili e la divertentissima teleferica, ilTopolino aumenta gli spazi per le famiglie in città. Nel realizzarlo si è scelto di usare la pavimentazione anti-trauma per la maggiore sicurezza dei più piccoli. “L’auspicio ora è che tutti, con senso civico, custodiscano e preservino questo– ha sottolineato ilValiante ...