Bari, uccide il fidanzato della ex con 5 coltellate davanti al figlio di 4 anni: 26enne arrestato (Di sabato 12 settembre 2020) Si è presentato sotto casa sua, intorno alle 3.30, lo ha fatto scendere e lo ha accoltellato davanti agli occhi del padre, dell’ex fidanzata e del figlio di 4 anni. Così un 26enne pregiudicato, adesso in stato d’arresto, ha ucciso con cinque coltellate al petto, all’addome e alla schiena il nuovo compagno della ex fidanzata, Nicola Brescia, a Bitetto, in provincia di Bari. Un omicidio motivato dal movente passionale quello confessato dal 26enne che nell’agguato ha ferito anche il padre 50enne della vittima e la ragazza. A quanto si apprende, interrogato dalla pm di turno Savina Toscani, il 26enne ha ammesso i fatti. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Si è presentato sotto casa sua, intorno alle 3.30, lo ha fatto scendere e lo ha accoltellatoagli occhi del padre, dell’ex fidanzata e deldi 4. Così unpregiudicato, adesso in stato d’arresto, ha ucciso con cinqueal petto, all’addome e alla schiena il nuovo compagnoex fidanzata, Nicola Brescia, a Bitetto, in provincia di. Un omicidio motivato dal movente passionale quello confessato dalche nell’agguato ha ferito anche il padre 50ennevittima e la ragazza. A quanto si apprende, interrogato dalla pm di turno Savina Toscani, ilha ammesso i fatti. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, ...

