Bari, muore tre giorni dopo il pestaggio: un arresto. Il video dell'aggressione

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato a Bari per l'omicidio di Onofrio Coppolecchia, morto in seguito a un pestaggio in zona San Paolo e alla caduta rovinosa a terra che gli aveva provocato una emorragia cerebrale. Gli uomini della Squadra Mobile, in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, hanno arrestato Carlo Tisti, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dell'omicidio nella serata del 22 agosto. La vittima era morta dopo tre giorni. Ecco il video della brutale aggressione diffuso dalla polizia.

