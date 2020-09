Bari, aggredisce a coltellate il fidanzato della sua ex: deceduto un 26enne a Bitetto (Di sabato 12 settembre 2020) Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a coltellate alle prime luci dell 'alba del 12 settembre a Bitetto , comune dell'area metropolitana di Bari . Secondo quanto scrive Bari Today, il delitto avrebbe motivi passionali . L'omicida, anche lui coetaneo della vittima, non avrebbe accettato la fine della relazione con la sua ex, una 22enne, per cui si è presentato sotto al ... Leggi su it.blastingnews (Di sabato 12 settembre 2020) Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso aalle prime luci dell 'alba del 12 settembre a, comune dell'area metropolitana di. Secondo quanto scriveToday, il delitto avrebbe motivi passionali . L'omicida, anche lui coetaneovittima, non avrebbe accettato la finerelazione con la sua ex, una 22enne, per cui si è presentato sotto al ...

bari_times : Aggredisce e stupra una 90enne. L'orrore del 17enne marocchino - LaGazzettaWeb : Molfetta, aggredisce vigili con bottiglia: in manette 57enne - Telebari : Arriva in bici, lancia una bottiglia contro due agenti della Polizia Locale e li aggredisce: 57enne arrestato a Mol… - Borderline_24 : #Molfetta, in bicicletta lancia bottiglia e aggredisce due vigili: arrestato 57enne -