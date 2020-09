Barça, buona la prima per Koeman: tris al Gimnastic di Terragona. Messi in campo, assenti Suarez e Vidal (Di sabato 12 settembre 2020) buona la prima per Koeman: il Barcellona super il Gimnastic di Terragona per 3-1 nel primo test amichevole del “nuovo” corso. A siglare le reti Dembelé, Griezmann e Coutinho, questi ultimi due direttamente dagli undici metri. Messi regolarmente in campo, non hanno preso invece parte alla sfida, in quanto non convocati, Suarez e Vidal, chiacchieratissimi in sede di mercato. Foto: Twitter Barcellona L'articolo Barça, buona la prima per Koeman: tris al Gimnastic di Terragona. Messi in campo, assenti Suarez e Vidal proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020)laper: il Barcellona super ildiper 3-1 nel primo test amichevole del “nuovo” corso. A siglare le reti Dembelé, Griezmann e Coutinho, questi ultimi due direttamente dagli undici metri.regolarmente in, non hanno preso invece parte alla sfida, in quanto non convocati,, chiacchieratissimi in sede di mercato. Foto: Twitter Barcellona L'articolo Barça,laperaldiinproviene da ...

