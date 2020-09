Barbara D’Urso, la tenera dedica su Instagram alla sorella Eleonora con il pancione (Di sabato 12 settembre 2020) È con una dolcissima dedica sui social network che Barbara D’Urso ha voluto raccontare ai suoi fan la felicità nel diventare zia a sessantatré anni. Eleonora infatti, attrice e sorella della nota conduttrice Mediaset, è in dolce attesa e l’immagine pubblicata su Instagram ritrae un tenero momento e un bellissimo pancione. Ad annunciare la gravidanza lo scorso giugno è stato Michele Olmo, il marito di Eleonora, che con un post condiviso online ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Sofia: questo il nome scelto con tanto amore per la loro primogenita. La delicata foto condivisa dalla D’Urso sul suo account Instagram rivela, allora, l’impazienza della conduttrice nel ... Leggi su dilei (Di sabato 12 settembre 2020) È con una dolcissimasui social network cheD’Urso ha voluto raccontare ai suoi fan la felicità nel diventare zia a sessantatré anni.infatti, attrice edella nota conduttrice Mediaset, è in dolce attesa e l’immagine pubblicata suritrae un tenero momento e un bellissimo. Ad annunciare la gravidanza lo scorso giugno è stato Michele Olmo, il marito di, che con un post condiviso online ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Sofia: questo il nome scelto con tanto amore per la loro primogenita. La delicata foto condivisa dD’Urso sul suo accountrivela, allora, l’impazienza della conduttrice nel ...

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - pandators : pazzesca barbara d'urso con i suo regali #DayDreamer - dbddany : Ne parlano ma a differenza di Mediaset aspettano i referti non la barbara D'Urso!???????????? - _minaerva : La signora di M0ndell0 andrà da barbara d'urso - Axen0s : Tra i mitomani ci mettiamo anche quelli che spacciano le storie orecchiate seguendo Barbara D'Urso su Canale 5 per… -

