Barbara D’Urso, brutto episodio dopo il ritorno a Pomeriggio Cinque (FOTO) (Di sabato 12 settembre 2020) Barbara D’Urso torna in onda con Pomeriggio Cinque dopo tre mesi si ferie estive, lunedì scorso Barbara D’Urso è tornata sul piccolo schermo con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Anche quest’anno, almeno fino alle prossime settimane, Lady Cologno dovrà fare a meno del pubblico in studio. Tuttavia l’esordio di Carmelita sulla rete ammiraglia Mediaset non l’ha vista trionfante. Infatti i dati Auditel sono andati a favore della concorrenza, ovvero Alberto Matano che in solitudine guida La vita in diretta 2020/2021.A tal proposito moltissimi utenti web hanno fatto presente a Barbarella di aver perso il confronto criticandola aspramente sotto l’ultimo post condiviso su Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 12 settembre 2020)D’Urso torna in onda contre mesi si ferie estive, lunedì scorsoD’Urso è tornata sul piccolo schermo con la nuova edizione di. Anche quest’anno, almeno fino alle prossime settimane, Lady Cologno dovrà fare a meno del pubblico in studio. Tuttavia l’esordio di Carmelita sulla rete ammiraglia Mediaset non l’ha vista trionfante. Infatti i dati Auditel sono andati a favore della concorrenza, ovvero Alberto Matano che in solitudine guida La vita in diretta 2020/2021.A tal proposito moltissimi utenti web hanno fatto presente a Barbarella di aver perso il confronto criticandola aspramente sotto l’ultimo post condiviso su Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio ...

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - band_sirens : @Ingestibile79 Con il tutorial di Barbara D'urso. - andy77ssl : @latwittipe @CarloCalenda Diciamolo, l'utente social medio non è pronto per queste finezze. Forse le capirebbe se g… - Kekka70890579 : @trash_italiano Però quando salvini è andato a pregare in TV con barbara D'Urso non mi sembra che qualcuno abbia obiettato. - pandators : pazzesca barbara d'urso con i suo regali #DayDreamer -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Merlino: «Un talk a modo mio sulla difficile questione scuola» Corriere della Sera