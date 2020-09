Balle nucleari. Sull'arma segreta Trump la spara grossa

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 settembre 2020)ha rivelato al prestigioso giornalista Bob Woodward nei colloqui per il libro Rage, ora pubblicato, che “ho costruito un’nucleare –– che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese … con me l’America sarà di nuovo grande e avrà apparati sempre più poderosi”.C’è stato un altro “poderoso” capo di Stato che pensò con l’ “” di ribaltare la sorte avversa, il fuhrer Adolf Hitler. Nell’ultimo periodo della Seconda guerra mondiale, quando ormai i nazisti erano allo stremo, rivelò che aveva un’che avrebbe cambiato le sorti del conflitto (e Mussolini fece finta di crederci). Si trattava del missile V-2, il ...