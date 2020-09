Azzolina su Ritorno in Classe: il Paese Sarà Fiero Della Scuola (Di sabato 12 settembre 2020) La Ministra Azzolina esprime a “Il Sole 24 Ore” le proprie speranze sul nuovo anno scolastico. “È una pagina tutta nuova da scrivere nella storia Della nostra Scuola, che non è mai stata così tanto al centro dell’attenzione del Paese: nei mesi Della chiusura, tutti ne ha finalmente riscoperto l’importanza” afferma. “Siamo pronti a cogliere questa sfida. Abbiamo le idee e il coraggio per realizzarle. Guardiamo all’immediato: apriremo le scuole, lo faremo in sicurezza” continua. “Lo sforzo collettivo fatto da tutti coloro che si sono adoperati per la ripresa ha dato i suoi frutti. Ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che il rischio zero non esiste” prosegue. “Il Paese ... Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) La Ministraesprime a “Il Sole 24 Ore” le proprie speranze sul nuovo anno scolastico. “È una pagina tutta nuova da scrivere nella storianostra, che non è mai stata così tanto al centro dell’attenzione del: nei mesichiusura, tutti ne ha finalmente riscoperto l’importanza” afferma. “Siamo pronti a cogliere questa sfida. Abbiamo le idee e il coraggio per realizzarle. Guardiamo all’immediato: apriremo le scuole, lo faremo in sicurezza” continua. “Lo sforzo collettivo fatto da tutti coloro che si sono adoperati per la ripresa ha dato i suoi frutti. Ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che il rischio zero non esiste” prosegue. “Il...

LegaSalvini : ++ NEL WEEKEND RACCOLTA FIRME DELLA LEGA IN TUTTA ITALIA ++ #AzzolinaBocciata - PatriziaTerzoni : Grazie a - fattoquotidiano : IL RITORNO A SCUOLA L'annuncio della ministra Azzolina durante la Festa del Fatto Quotidiano, ascoltate cosa ha app… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Azzolina: “Dalla lotta al Covid-19 un’occasione storica per avere scuole migliori” - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: È SENZA SPERANZE! #AzzolinaBocciata -