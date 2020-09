Azzolina: «La scuola ha fatto in pochi mesi quanto non ha fatto in 20 anni» (Di sabato 12 settembre 2020) Ospite della redazione del Corriere della Sera, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha risposto ad una serie di domande sulla riapertura delle scuole. Sulle mascherine e la mancanza dell’obbligo, alle scuole superiori, di tenere la mascherina in aula. «Nessuno vieta al ragazzo di tenerla, le forniremo noi. Ma se c’è il metro di distanza, lo studente può abbassarla. Nessuno gli vieta di fare il contrario. È obbligatoria solo in fase di movimento». Il ministro ha aggiunto: «La scuola ha fatto in pochi mesi quanto non fatto in 20 anni. Sono state date risorse a scuole per acquistare quello che mancava. Abbiamo stabilito linee guida e abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Ospite della redazione del Corriere della Sera, il ministro dell’Istruzione, Lucia, ha risposto ad una serie di domande sulla riapertura delle scuole. Sulle mascherine e la mancanza dell’obbligo, alle scuole superiori, di tenere la mascherina in aula. «Nessuno vieta al ragazzo di tenerla, le forniremo noi. Ma se c’è il metro di distanza, lo studente può abbassarla. Nessuno gli vieta di fare il contrario. È obbligatoria solo in fase di movimento». Il ministro ha aggiunto: «Lahainnonin 20. Sono state date risorse a scuole per acquistare quello che mancava. Abbiamo stabilito linee guida e abbiamo ...

