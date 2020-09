Azzolina con la t-shirt: che fatica fare la ministra… Un’offesa alla vera fatica di docenti e presidi (video) (Di sabato 12 settembre 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ricevuto un regalo particolare: una maglietta con la scritta ‘Che fatica la vita da ministra’’. A dargliela, a Biella, una maturanda davanti all’Istituto Comprensivo Biella II, dove Azzolina era attesa. La maglietta bianca viene sventolata con soddisfazione e aria compiaciuta, con la tipica espressione di chi vuol dire: “Ma che ne sapete voi!!!”. Non è certo il caso di scherzare in questo momento L’Azzolina si diverte, va in giro a fare caos come quello che ha creato con la scuola, nonostante ogni giorno piovano critiche impietose. Lei imperterrita posta video ritraendosi trionfante in giro che si compiace di come sia riuscita a risolvere tutto. Mancano banchi, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) La ministra dell’Istruzione Luciaha ricevuto un regalo particolare: una maglietta con la scritta ‘Chela vita da ministra’’. A dargliela, a Biella, una maturanda davanti all’Istituto Comprensivo Biella II, doveera attesa. La maglietta bianca viene sventolata con soddisfazione e aria compiaciuta, con la tipica espressione di chi vuol dire: “Ma che ne sapete voi!!!”. Non è certo il caso di scherzare in questo momento L’si diverte, va in giro acaos come quello che ha creato con la scuola, nonostante ogni giorno piovano critiche impietose. Lei imperterrita postaritraendosi trionfante in giro che si compiace di come sia riuscita a risolvere tutto. Mancano banchi, ...

