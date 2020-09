Aumento dei positivi a Montesarchio, Damiano: “Si tratta di due distinti nuclei familiari” (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Cresce il numero di positivi a Montesarchio, secondo il consueto bollettino delle ore 12 dell’Asl di Benevento, le persone contagiate nel comune sannita sono 16. Ad annunciare ulteriori positività nel comune della Valle Caudina, è stato lo stesso sindaco Franco Damiano sul profilo social del comune, che sottolinea che oltre ad altri 3 positivi, tutti circoscritti a due distinti nuclei familiari, c’è anche una persona in via di guarigione, essendo risultato negativo all’ultimo tampone. Di seguito il messaggio: “Informiamo che tre cittadini di Montesarchio sono risultati positivi al covi nelle ultime ventiquattro ore. Si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Cresce il numero di, secondo il consueto bollettino delle ore 12 dell’Asl di Benevento, le persone contagiate nel comune sannita sono 16. Ad annunciare ulteriorità nel comune della Valle Caudina, è stato lo stesso sindaco Francosul profilo social del comune, che sottolinea che oltre ad altri 3, tutti circoscritti a duefamiliari, c’è anche una persona in via di guarigione, essendo risultato negativo all’ultimo tampone. Di seguito il messaggio: “Informiamo che tre cittadini disono risultatial covi nelle ultime ventiquattro ore. Si ...

