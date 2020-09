Atalanta | preso Lammers dal PSV Il Cagliari chiede Under alla Roma

(Di sabato 12 settembre 2020) Samsarà il nuovo attaccante dell’: nei prossimi giorni le visite mediche.scatenato: dopo Godin, si punta a CengizContinuano le trattative di calciomercato e l’piazza il colpo Samdal PSV Eindovhen. Si tratta di un colpo internazionale importante per rinforzare ulteriormente la rosa per la prossima stagione in Champions League. L’attaccante arriverà in Italia nelle prossime ore e si legheràDea come ruolo di vice-Zapata nello scacchiere di Gasperini. L’affare si è definito per una cifra intorno ai 9 milioni di euro. Si tratta del terzo colpo della squadra bergamasca dopo gli arrivi ufficiali di Miranchuk e Piccini:si trasferirà a ...

Nuovo acquisto per l'attacco dell'Atalanta, che ha chiuso per Sam Lammers del PSV Eindhoven. È fatta per l'attivo del centravanti olandese in nerazzurro, il giocatore è atteso a Bergamo per svolgere l ...Otto milioni di euro netti a stagione per due anni. Quattro volte tanto rispetto a quanto percepisce attualmente all'Atalanta (1.8 milioni). Il Papu Gomez ha detto no alla maxi proposta economica che ...