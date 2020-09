Anticipazioni Verissimo 12 settembre 2020 | ecco tutti gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 settembre 2020) Torna l’appuntamento del sabato con. E’ tutto pronto per una nuova emozionante stagione: alla conduzione sempre Silvia Toffanin. Appuntamento, dunque, da non perdere per oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:00. Ospite della prima puntata, in esclusiva, Lapo Elkann che racconterà la sua intensa vita nel salotto televisivo di Canale 5. Sarà poi la volta di Piero Chiambretti. Il conduttore – dopo aver vissuto un periodo delicato per la morte della madre deceduta a causa del Covid – è pronto a tornare su Italia 1. Da, infatti, in seconda serata sarà al timone del programma sportivo Tiki Taka. Nel corso della puntata in onda oggi, sabato 12, si parlerà anche di Grande Fratello Vip, il programma che prenderà il via ...