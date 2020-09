Anthony Fauci avvisa | “Ritorno alla normalità forse verso la fine del 2021”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) “Negli Stati Uniti si tornerànormalità nel 2021,ladel 2021. Stiamo raggiungendo un plateau di circa 40.000 casi al giorno e le morti sono circa 1.000. Quello che non vogliamo è entrare nella stagione autunnale, quando le persone trascorreranno più tempo in ambienti chiusi – e questo non va bene per un virus trasmesso dalle vie respiratorie – partendo da numeri così alti“. Lo ha dichiarato l’infettivologo, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, durante un’intervista su ‘Msnbc’ in meritosituazione legata al Covid-19.