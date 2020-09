Anna Foglietta si commuove nel discorso finale a Venezia 77 cerimonia di chiusura

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #CerimoniaDiPremiazione #Venezia77 La madrina @anna_foglietta: “Qui si è fatta la storia, e ade… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Cate Blanchett e Anna Foglietta: Dichiariamo ufficialmente chiusa la 77.Mostra Internazionale… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Chi vincerà il Leone d'Oro? Mancano solo poche ore alla cerimonia di premiazione di #Venezia77… - wildfiresqueen : RT @yleniaindenial: Cate Blanchett and Anna Foglietta: 2020 SAVED ?? #Venezia77 - shineon_sky : RT @yleniaindenial: Cate Blanchett and Anna Foglietta: 2020 SAVED ?? #Venezia77 -

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Vanessa Kirby per 'Pieces of a woman' di Kornél Mundruczó. E' "Nomadland" di Chloé Zhao, con Frances McDormand, ad aggiudicarsi il Leone d'Or ..."Nomadland" di Chloè Zhao ha vinto il Leone d'oro della 77esima Mostra del cinema di Venezia. Soddisfazione anche per l'Italia con Pierfrancesco Favino che porta a casa la Coppa Volpi come migliore at ...