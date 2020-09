Andrea Damante parla della crisi con Giulia De Lellis (Di sabato 12 settembre 2020) Andrea Damante è stato intervistato mentre era a Venezia. L’ex tronista per la prima volta ha parlato della crisi con Giulia De Lellis e ha raccontato come stanno le cose. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono una delle coppie più amate e chiacchierate del momento. I due dopo essere tornati insieme durante il periodo del lockdown, si sono di recente lasciati. Nel corso di quest’estate infatti iArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 12 settembre 2020)è stato intervistato mentre era a Venezia. L’ex tronista per la prima volta hatoconDee ha raccontato come stanno le cose.Desono una delle coppie più amate e chiacchierate del momento. I due dopo essere tornati insieme durante il periodo del lockdown, si sono di recente lasciati. Nel corso di quest’estate infatti iArticolo completo: dal blog SoloDonna

generacomplotti : RT @IncontriClub: Andrea Damante: 'Tra me e Giulia, le cose non stanno andando nel migliore dei modi...' - infoitcultura : Andrea Damante, quel dettaglio nella foto che riporta a Giulia de Lellis: cosa non è sfuggito ai fan - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Quel dettaglio che non è sfuggito ai fan - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Andrea Damante intervistato durante il ‘Festival del cinema di Venezia’ rivela come vanno le cose… - infoitcultura : Andrea Damante: “Con Giulia De Lellis ci siamo presi del tempo e questo non mi fa stare benissimo” -