Anche Mattarella stufo dei pastrocchi del governo | perché per Conte ora si mette male

(Di sabato 12 settembre 2020) I minestroni evidentemente non sono graditi ai piani alti del Quirinale. E neppure i pasticci diche cucinano insieme, per fretta o incapacità, norme «incongruenti» tra loro. Ieri la pazienza del presidente della Repubblica Sergiodeve aver sfiorato il limite. Tanto che dal colle più alto della politica italiana è arrivata aluna sonora tirata d'orecchi. «Ho proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale». La piccata puntualizzazione che chiosa la missiva ufficiale inviata daai presidenti di Camera e Senato (Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati), così come al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Mattarella

La Verità

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il dl Semplificazioni, ma ha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti di Camera e Senato e al presidente del Consiglio n ...Con tutto il rispetto e la stima verso il Presidente Mattarella, come supremo magistrato della Repubblica e come persona, anche in questo caso, come in precedenza, mi sono chiesto: perché il President ...