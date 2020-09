Allerta Meteo Sicilia, domani ancora temporali con forte vento e grandinate: codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico (Di sabato 12 settembre 2020) Prosegue anche domani, domenica 13 settembre, l’Allerta Meteo gialla per il rischio idrogeologico e idraulico per temporali in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un bollettino secondo il quale dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Prosegue anche, domenica 13 settembre, l’gialla per ilperin. Il Dipartimento della Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un bollettino secondo il quale dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci diintensità, frequente attività elettrica, localie forti raffiche di.L'articoloWeb.

