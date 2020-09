Allerta meteo, piogge forti e grandine su Sicilia e Calabria (Di sabato 12 settembre 2020) La Protezione civile ha diramato per sabato pomeriggio e le prime ore di domenica un’Allerta meteo per la Sardegna, la Sicilia e la Calabria. Le piogge saranno diffuse, localmente intense e accompagnate da grandinate.Violenta perturbazione dalle BaleariLa perturbazione proveniente dalle isole Baleari ha interessato le due isole maggiori anche nei giorni scorsi con episodi talvolta violenti. In serata i fenomeni interesseranno anche la Sicilia mentre sui restanti settori tirrenici centro-meridionali saranno più isolati e meno intensi. Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 settembre 2020) La Protezione civile ha diramato per sabato pomeriggio e le prime ore di domenica un’per la Sardegna, lae la. Lesaranno diffuse, localmente intense e accompagnate da grandinate.Violenta perturbazione dalle BaleariLa perturbazione proveniente dalle isole Baleari ha interessato le due isole maggiori anche nei giorni scorsi con episodi talvolta violenti. In serata i fenomeni interesseranno anche lamentre sui restanti settori tirrenici centro-meridionali saranno più isolati e meno intensi.

