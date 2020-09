Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile per il centro/sud: rischio forti temporali in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] (Di sabato 12 settembre 2020) Allerta Meteo – Una saccatura tende ad isolare un minimo sul Tirreno meridionale, causa di spiccata instabilità su parte dell’Italia, interessando in particolar modo le aree tirreniche del centro–Sud. Rovesci e temporali sparsi, infatti, continueranno ad interessare la Sicilia estendendosi alla Calabria, mentre i fenomeni risulteranno più isolati sui restanti settori tirrenici centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020)– Una saccatura tende ad isolare un minimo sul Tirreno meridionale, causa di spiccata instabilità su parte dell’Italia, interessando in particolar modo le aree tirreniche del–Sud. Rovesci esparsi, infatti, continueranno ad interessare laestendendosi alla, mentre i fenomeni risulteranno più isolati sui restanti settori tirrenici-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un ulteriore ...

MeteoWeb_eu : Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile per il centro/sud: rischio forti temporali in Calabria e Sicilia [MAP… - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Domenica 13/09/2020 ?? #AllertaGialla in Sicilia Bollettino diramato il 12/09/2020 14:12 Ri… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 13/09/2020, diramato dal @DPCgov il 12/09/2020 Ricevi… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 12/09/2020, diramato dal @DPCgov il 12/09/2020 Ricevi… - FalcionelliFede : RT @DPCgov: ?? Sabato #12settembre ?? #allertaGIALLA, per rischio temporali e rischio idrogeologico, sulla Sicilia. ?? Consulta il bollettino… -