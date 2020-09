Alessandria | medico lavora con la febbre Poi si scopre che è Covid

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 12 settembre 2020) Gabriele Laganà Unindossa i dispositivi di sicurezza per trattare il paziente (LaPresse)L’episodio all’ospedale Santi Antonio e Biagio di. Il, per rassicurare i colleghi, aveva parlato di semplice influenza La prudenza non è mai troppa se si ha un malanno, soprattutto in questo periodo segnato dal coronavirus. Eppure unin servizio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Santi Antonio e Biagio diha sottovalutato lache lo affliggeva e si è recato come se nulla fosse a lavoro. Purtroppo, però, solo successivamente si è scoperto che quella temperatura alta altro non era che un segno del. La storia, per certi versi clamorosa, è ...