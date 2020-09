Alberto Matano su tutte le furie: “Io gay? Ho provato vergogna per quell’intervista” (Di sabato 12 settembre 2020) Alberto Matano si confessa al magazine Chi Da lunedì scorso Alberto Matano è tornato alla guida de La vita in diretta, lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno. Stavolta il giornalista calabrese sarà da solo senza nessuna partner femminile al suo fianco. Ed è subito successo, infatti i primi appuntamento hanno ottenuto un gran numero di telespettatori battendo Barbara D’Urso col suo Pomeriggio Cinque. Nell’ultimo numero del magazine Chi è contenuta una sua lunga intervista nella quale parla non solo dei suoi impegni professionali ma anche risposto a delle voci che circolano sulla sua sfera privata. Tempo fa in un’intervista fatta da Fabio Canino per Il Messaggero, saltò fuori il nome dell’ex mezzo busto del Tg1 per una sua possibile ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 12 settembre 2020)si confessa al magazine Chi Da lunedì scorsoè tornato alla guida de La vita in diretta, lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno. Stavolta il giornalista calabrese sarà da solo senza nessuna partner femminile al suo fianco. Ed è subito successo, infatti i primi appuntamento hanno ottenuto un gran numero di telespettatori battendo Barbara D’Urso col suo Pomeriggio Cinque. Nell’ultimo numero del magazine Chi è contenuta una sua lunga intervista nella quale parla non solo dei suoi impegni professionali ma anche risposto a delle voci che circolano sulla sua sfera privata. Tempo fa in un’intervista fatta da Fabio Canino per Il Messaggero, saltò fuori il nome dell’ex mezzo busto del Tg1 per una sua possibile ...

