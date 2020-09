Ai funerali di Willy un paese e un premier contro la mitologia delle violenza (Di sabato 12 settembre 2020) Giuseppe Conte l’ha definita “mitologia della violenza” ed è nella necessità della battaglia per contrastarla che il presidente del Consiglio e Paliano, il paese di Willy, si sono ritrovati uniti stamattina. Battaglia prima di tutto culturale, ha rimarcato il premier, uscendo dal campo sportivo dove, nel silenzio rotto solo dalle parole di Monsignor Parmeggiani e dai canti liturgici, si erano appena celebrati i funerali del ventunenne di origini capoverdiane ucciso a calci e pugni sabato scorso a Colleferro. Obiettivo, traguardo da raggiungere - la battaglia contro la mitologia della violenza - e collante per il paese intero che, ha fatto capire Conte deve farne una priorità, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) Giuseppe Conte l’ha definita “della” ed è nella necessità della battaglia per contrastarla che il presidente del Consiglio e Paliano, ildi, si sono ritrovati uniti stamattina. Battaglia prima di tutto culturale, ha rimarcato il, uscendo dal campo sportivo dove, nel silenzio rotto solo dalle parole di Monsignor Parmeggiani e dai canti liturgici, si erano appena celebrati idel ventunenne di origini capoverdiane ucciso a calci e pugni sabato scorso a Colleferro. Obiettivo, traguardo da raggiungere - la battaglialadella- e collante per ilintero che, ha fatto capire Conte deve farne una priorità, ...

lauraboldrini : Bene che il Presidente Conte partecipi ai funerali di #WillyMonteiro sulla scia della forte emozione che ha percors… - lauraboldrini : Oggi i funerali di #WillyMonteiro, con il presidente Conte e altre autorità. Per affermare che l’Italia ripudia la… - patriziaprestip : Domani il premier @GiuseppeConteIT sarà ai funerali di Willy. Gesto bellissimo e molto molto molto importante. #WillyMonteiro - LucaSucci : RT @CesareSacchetti: Conte sarà presente ai funerali di Willy. Lo stesso Conte che non disse una parola sull'omicidio di Filippo Limini mas… - Sebastianbullo : RT @andreasso1951: Sono molto dispiaciuto per la morte di Willy, ma non accetto che la sua morte venga utilizzata dalla sinistra e dal M5S… -