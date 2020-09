Afghanistan, a Doha iniziano i colloqui di pace. Pompeo: “Cogliere opportunità” (Di sabato 12 settembre 2020) Il futuro dell’Afghanistan passa per i colloqui di pace a Doha tra le parti: governo di Kabul e talebani. Pompeo invita a cogliere l’opportunità. QATAR – Al via i colloqui di pace per l’Afghanistan sul Golfo Persico. A Doha, capitale del Qatar, si è infatti tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’incontro tra governo afghano e talebani. Il ministro degli Esteri di casa, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha invitato le parti a cogliere questa opportunità storica per risolvere le divergenze e ha chiesto un’ulteriore cooperazione da parte dei Paesi della regione. La tappa qatariota segna un momento importante nella ricerca delle condizioni per il superamento dello stato di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020) Il futuro dell’passa per iditra le parti: governo di Kabul e talebani.invita a cogliere l’opportunità. QATAR – Al via idiper l’sul Golfo Persico. A, capitale del Qatar, si è infatti tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’incontro tra governo afghano e talebani. Il ministro degli Esteri di casa, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha invitato le parti a cogliere questa opportunità storica per risolvere le divergenze e ha chiesto un’ulteriore cooperazione da parte dei Paesi della regione. La tappa qatariota segna un momento importante nella ricerca delle condizioni per il superamento dello stato di ...

