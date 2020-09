Affari e protezioni dei chavisti d’Italia

Leggi su panorama

(Di sabato 12 settembre 2020) Rafael Ramírez, ex capo della compagnia petrolifera PDVSA, uomo di riferimento nel potere economico e politico del Venezuela rivoluzionario, utilizza il nostro Paese come base per i suoi traffici. Non è l'unico: a Roma hanno trovato accoglienza altri personaggi con gravi crimini alle spalle, stavolta legati all'attuale regime di Nicolás Maduro. Per 12 anni l'«uomo del tesoro» di Hugo Chávez, Rafael Ramírez è stato residente in Italia, con tanto di passaporto italiano che gli permette ancora adesso di entrare e vivere nel nostro Paese quando e per quanto tempo vuole. Il 57enne Ramirez non è un uomo qualsiasi bensì uno dei personaggi chiave per comprendere la Venezuela connection e le sue ramificazioni italiane. Era a capo della PDVSA, l'impresa statale petrolifera venezuelana negli anni d'oro, quando il barile toccava il ...