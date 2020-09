Accostato al Napoli, Rashica nel mirino dell'Aston Villa: offerti 18 milioni per l'attaccante (Di sabato 12 settembre 2020) Era stato seguito da Milan e Napoli, ma potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Milot Rashica, forte attaccante del Werder Brema, è finito nel mirino dell'Aston Villa. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Era stato seguito da Milan e, ma potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Milot, fortedel Werder Brema, è finito nel

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Accostato al Napoli, Rashica nel mirino dell'Aston Villa: offerti 18 milioni per l'attaccante Tutto Napoli Calciomercato Napoli, caso Milik: ora la situazione si complica

Il mercato del Napoli continua ad andare avanti, e in questi ultimi giorni si è parlato molto di acquisti ma soprattutto di cessioni. La squadra azzurra dovrà valutare bene anche quest’ultima question ...

Calciomercato Fiorentina: Thiago Silva, Mandzukic e De Paul mai valutati

La Fiorentina continua a lavorare in ottica nuova stagione. Il tecnico Beppe Iachini sta proseguendo nella preparazione con i giocatori a disposizione, ma la netta sensazione che presto la dirigenza t ...

