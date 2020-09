A1 Panoramica: chiuso tratto fra Pian del Voglio e Rioveggio direzione Bologna dalle 8 del 14 settembre alle 6 del 15 (Di sabato 12 settembre 2020) In alternativa alla stazione di Pian del Voglio, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima. Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1Direttissima Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) In alternativa alla stazione didel, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima. Chi proviene da Firenze ed è diretto verso, potrà percorrere la A1Direttissima

FirenzePost : A1 Panoramica: chiuso tratto fra Pian del Voglio e Rioveggio direzione Bologna dalle 8 del 14 settembre alle 6 del … - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Bologna: tratto chiuso per lavori sulla Panoramica tra il bivio A1/Var Baccheraia e… - TrafficoA : A1 - Firenze - Tratto Chiuso A1 Bologna-Firenze A1 Panoramica chiusa tra bivio Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna per l... - TrafficoA : A1 - Firenze-Roncobilaccio - Tratto Chiuso A1 Bologna-Firenze A1 Panoramica chiusa tra bivio Direttissima e Roncobilaccio verso... - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Bologna: tratto chiuso per lavori sulla Panoramica tra il bivio A1/Var Biccheraia e… -