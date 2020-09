A favore del Parlamente, contro la riduzione del numero dei Parlamentari. (Di sabato 12 settembre 2020) L'attacco al ruolo del Parlamento in nome della lotta alla casta, della democrazia diretta, dei costi della politica ed altro ancora non è un tema venuto alla ribalta solo in Italia negli ultimi anni. La polemica contro il parlamento ha origini antiche: Fernando Petruccelli della Gattina quando descrive in modo critico la composizione del primo parlamento nazionale riunitosi subito dopo la nascita dello Stato nazionale; non perché contrario all'Istituzione in sé, ma per evidenziare come (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google (Di sabato 12 settembre 2020) L'attacco al ruolo del Parlamento in nome della lotta alla casta, della democrazia diretta, dei costi della politica ed altro ancora non è un tema venuto alla ribalta solo in Italia negli ultimi anni. La polemicail parlamento ha origini antiche: Fernando Petruccelli della Gattina quando descrive in modo critico la composizione del primo parlamento nazionale riunitosi subito dopo la nascita dello Stato nazionale; non perché contrario all'Istituzione in sé, ma per evidenziare come (...) - Tribuna Libera

CottarelliCPI : Potrebbero per favore i media smettere di pubblicare foto in pose statuarie ed espressioni da ebete degli aggressor… - luigidimaio : Oggi anche l’ex presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo si schiera a favore del SÌ al referendum sul ta… - luigidimaio : Sono contento che con coerenza tutte le forze politiche presenti in parlamento, dopo aver votato alla camera a favo… - streetloveitaly : RT @BRVKENCOMPASS: ???? URGENTE !! PER FAVORE RT ???? sto cercando due coinquiline per appartamento a TRIESTE, si trova di fronte alla sta… - RdiMilano : RT @maurorizzi_mr: Uno degli argomenti più ingannevoli, ma ahimè efficaci, a favore del SÌ, è che riducendo i parlamentari si elimineranno… -

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Stevie Lee Richardson. Conosciuto anche come lo Psycho Nano, o meglio “Puppet the Psycho Dwarf”, aveva 54 anni, ed è stato una star del wrestling ma anche del ...

Bussana Vecchia, sentenza condanna donna a lasciare il borgo degli artisti

Prima sentenza contro uno degli artisti che ha ripopolato e ristrutturato il borgo antico di Buassana Vecchia, a Sanremo, e che ora dovrà lasciare la casa. Il giudice unico Andrea Del Nevo della Terza ...

