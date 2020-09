A 42 anni ha forte prurito al naso: le trovano un animale che rosicchia nel… (Di sabato 12 settembre 2020) Una donna di 42 anni, si accorge di avere “qualcosa” in movimento all’interno del naso. Si trattava di uno scarafaggio che dopo qualche ora è riuscito ad arrivare al cranio. I medici hanno avuto difficoltà nell’estrarlo ma alla fine ci sono riusciti. L’animale era ancora vivo. Il Times of India ha raccontato la storia di una collaboratrice domestica indiana di nome Selvi, che durante la notte ha accusato un fastidio nella narice destra. Si è svegliata a causa proprio del formicolio ma pensando si trattasse di un raffreddore in arrivo lasciò perdere la sensazione. Arrivata l’alba però, la donna decise di recarsi in una clinica. Ha dichiarato al New Indian Express: “Non riuscivo a spiegare la mia sensazione, ma ero sicura che fosse un insetto di qualche tipo. ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 12 settembre 2020) Una donna di 42, si accorge di avere “qualcosa” in movimento all’interno del. Si trattava di uno scarafaggio che dopo qualche ora è riuscito ad arrivare al cranio. I medici hanno avuto difficoltà nell’estrarlo ma alla fine ci sono riusciti. L’era ancora vivo. Il Times of India ha raccontato la storia di una collaboratrice domestica indiana di nome Selvi, che durante la notte ha accusato un fastidio nella narice destra. Si è svegliata a causa proprio del formicolio ma pensando si trattasse di un raffreddore in arrivo lasciò perdere la sensazione. Arrivata l’alba però, la donna decise di recarsi in una clinica. Ha dichiarato al New Indian Express: “Non riuscivo a spiegare la mia sensazione, ma ero sicura che fosse un insetto di qualche tipo. ...

sbonaccini : Liliana Segre oggi compie 90 anni. Donna forte e coraggiosa, testimone di memoria e senatrice a vita per «aver illu… - gennaromigliore : Un dolore immenso. L’assassinio di #WillyMonteiroDuarte mi porta un dolore immenso. A un ragazzo di vent’anni non p… - Marghe0855 : RT @tordi_luciano: @AzzolinaLucia Il bello che analizzando i profili che commentano circa i tre quarti (forse di più) sono profili vecchi a… - LucianoRomeo9 : RT @tordi_luciano: @AzzolinaLucia Il bello che analizzando i profili che commentano circa i tre quarti (forse di più) sono profili vecchi a… - FedePiper91 : 'Raphael ha solo quindici anni, ma è forte, pronto e intelligente come un uomo adulto. Se fra tutti ne è sopravviss… -

Ultime Notizie dalla rete : anni forte Asta BTP conferma forte domanda per carta italiana, tasso a 3 anni poco sopra lo zero Finanzaonline.com FESTIVAL DI VENEZIA/ Quei bravi ragazzi, Scorsese e la musica per un grande cinema

Oggi si chiude il Festival di Venezia 2020. Trent’anni fa vinceva il Leone d’Argento un film di Martin Scorsese davvero particolare per l’epoca «Stanley Kubrick ha detto una volta che la combinazione ...

Luna di Miele, un romanzo per Vanity Fair - 14ª puntata

Ronen Amir, turista di 29 anni, è rimasto ucciso sulla Strada della morte in Bolivia mentre era in luna di miele. La sua vedova, Maya Amir, è in lutto. Quando Omri, un giovane divorziato che li ha inc ...

Oggi si chiude il Festival di Venezia 2020. Trent’anni fa vinceva il Leone d’Argento un film di Martin Scorsese davvero particolare per l’epoca «Stanley Kubrick ha detto una volta che la combinazione ...Ronen Amir, turista di 29 anni, è rimasto ucciso sulla Strada della morte in Bolivia mentre era in luna di miele. La sua vedova, Maya Amir, è in lutto. Quando Omri, un giovane divorziato che li ha inc ...