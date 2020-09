30 anni della Germania unita | il trattato che aprì la “fine della storia”

(Di sabato 12 settembre 2020) Il 12 settembre 1990 lafirmò ilche tornò a vederla: qualcuno, però, definì quel periodo come “finestoria”. Era il 12 settembre 1990. 30fa la, assieme ad altre nazioni, si apprestava a firmare unche venne definito a dir poco storico, ove, la stessa nazione tedesca si apprestava a tornare. Fu negoziato il famososullo Stato finalea cui aderirono la Repubblica Federale die la Repubblica Democratica Tedesca da un parte. Mentre dall’altra parte c’erano le quattro potenze che si erano spartite, dopo ...

GiuseppeConteIT : Auguri sinceri e calorosi alla senatrice Liliana Segre, la quale ha contribuito nel corso degli anni - con la sua f… - virginiaraggi : Ho deposto una corona presso il monumento dedicato ai Caduti della Montagnola, dove 77 anni fa 53 uomini persero la… - matteosalvinimi : aiutarci a mandare a casa Lucia Azzolina, il peggior ministro della scuola di sempre al quale la Lega presenterà un… - goaware5 : RT @aledavenia: Adesso tutti parlano della scuola, dove l’epidemia c’è da anni. Tre esempi: 1. Dal 1999 solo 3 concorsi per reclutamento (p… - LolloArgentieri : RT @repubblica: Buon compleanno a #LilianaSegre. Nata a Milano il #10settembre del 1930, la senatrice a vita, compie oggi 90 anni. Deportat… -

Ultime Notizie dalla rete : anni della

Corriere della Sera

Lunedì 14 settembre alle 21,15 dalla Collegiata di Sant’Andrea, dove è gelosamente custodita da più di sei secoli, uscirà quella che non è azzardato definire come l’immagine sacra più cara ai fedeli e ..."Ricomincio da dove ho lasciato, da quegli abbracci dell'ultima puntata che rifarei": Mara Venier riparte con emozione e voglia di stare vicino al pubblico in questi tempi incerti con la sua "Domenica ...