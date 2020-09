Zingaretti rifiuta il conto | “troppo economico” E chiede gli sia ridotto lo sconto

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – Cucina tipica per Nicola, che ieri sera al termine della sua giornata campana ha scelto di fermarsi a cena con un piccolo gruppo di amici di sempre : Antonella Ciaramella, Gianluca Daniele, Leonardo Impegno e Giovanni Chianese. Una serata dal clima amicale, ospitata dal ristorante di Portici Viva Lo Re, nel corso del quale il segretario nazionale del PD ha parlato del futuro, certo, ma si è anche fermato a scherzare con gli altri avventori del locale, che hanno reagito con allegria al suo ingresso a sorpresa nella sala. E, in chiusura, siparietto fuori programma : al momento della consegna dela Giovanni Chianese, vedendo una cifra troppo bassa, il ristoratore è rimasto di stucco davanti a una insolita lamentela , l’eccessiva attenzione riservata e la richiesta, ...

magnificosnello : RT @christianrocca: Wishful thinking Il Pd tifa Biden ma rifiuta l’idea che l’alleato grillino la pensi diversamente - Linkiesta : RT @christianrocca: Wishful thinking Il Pd tifa Biden ma rifiuta l’idea che l’alleato grillino la pensi diversamente - christianrocca : Wishful thinking Il Pd tifa Biden ma rifiuta l’idea che l’alleato grillino la pensi diversamente - d0minius : Il Pd tifa Biden ma rifiuta l’idea che l’alleato grillino la pensi diversamente -

Nicola Zingaretti vuole Roma ed il Campidoglio. Dopo il bombardamento di agosto e lo stallo sul nome del futuro candidato, il segretario dem dà il via alla campagna elettorale del Pd per le comunali r ...“Non condanna la violenza contro la Lega, ma non rifiuta i milioni di una Regione dove la Lega governa. Democratico e coerente il signore”. A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini riferendosi al ...