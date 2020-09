Zingaretti a Saviano: «Chi insulta ha finito gli argomenti». Bonaccini: «Parole fuori misura. Il Mes? Basta coi no del M5s» (Di venerdì 11 settembre 2020) Sulle prossime elezioni Regionali, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ostenta ottimismo in un’ntervista a La Stampa, anche in Toscana dove la situazione descritta dagli ultimi sondaggi disponibili era in bilico tra il candidato del centrosinistra Giani e quella del centrodestra Ceccardi. Una fiducia nel Pd che non perde anche a proposito degli attacchi di Roberto Saviano, che ieri aveva letteralmente mandato al diavolo i vertici dem che ha accusato di aver deciso per il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari solo per far sopravvivere il governo. «Ammiro il coraggio di Saviano, il suo rigore – ha detto Bonaccini – ma stavolta ha utilizzato Parole e toni che mi sono parsi proprio fuori misura. E ... Leggi su open.online

