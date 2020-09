Zangrillo | ' Quadro clinico di Berlusconi è confortante'

(Di venerdì 11 settembre 2020) Secondo il nuovo bollettino firmato dal professor Alberto, 'la permanenza in ospedale del presidenteprosegue ed; caratterizzata da ungenerale'. Il ...

TgLa7 : ++ @berlusconi, Zangrillo: quadro in costante miglioramento ++ - infoitsalute : Berlusconi, Zangrillo “Quadro clinico generale confortante” - SkyTG24 : Coronavirus, Zangrillo: “Quadro clinico di Berlusconi confortante” - zazoomblog : Zangrillo: «Berlusconi quadro clinico generale confortante» - #Zangrillo: #«Berlusconi #quadro - pazzagliniale : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi, Zangrillo: 'Quadro clinico confortante' -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo Quadro

TGCOM

MILANO, 11 SET - "Oggi, venerdì 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue ed è caratterizzata da un quadro clinico generale confortante". E' quanto si legge nel ...la permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue ed è caratterizzata da un quadro clinico generale confortante". Lo ha scritto in una nota Alberto Zangrillo, responsabile della ...