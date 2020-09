Zangrillo, per Berlusconi «quadro clinico confortante». Tajani: «È un leone, batterà anche il Coronavirus» (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre)Continuano le buone notizie nell’aggiornamento quotidiano del bollettino sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ricoverato da più di una settimana all’ospedale San Raffaele di Milano in ragione di un principio di polmonite bilaterale collegata al Coronavirus. «Oggi, venerdì 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue ed è caratterizzata da un quadro clinico generale confortante», dice il bollettino sulle condizioni del quasi 84enne Berlusconi a cura del primario di Terapia intensiva dell’ospedale, Alberto Zangrillo. Il Cavaliere è qui dalla notte ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre)Continuano le buone notizie nell’aggiornamento quotidiano del bollettino sulle condizioni di salute di Silvio. Il leader di Forza Italia è ricoverato da più di una settimana all’ospedale San Raffaele di Milano in ragione di un principio di polmonite bilaterale collegata al. «Oggi, venerdì 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidenteprosegue ed è caratterizzata da ungenerale», dice il bollettino sulle condizioni del quasi 84ennea cura del primario di Terapia intensiva dell’ospedale, Alberto. Il Cavaliere è qui dalla notte ...

