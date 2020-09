Zangrillo: “Durante il picco in primavera, Berlusconi sarebbe morto” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il primario di Terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele fa riferimento al periodo di massima carica virale del Covid-19. Secondo Zangrillo, “l’esito sarebbe stato diverso rispetto a quello avuto ora”. Una ipotesi a dir poco catastrofica è appena stata fatta sul conto di Silvio Berlusconi. E a farla è il luminare che lo sta seguendo nel … L'articolo Zangrillo: “Durante il picco in primavera, Berlusconi sarebbe morto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

